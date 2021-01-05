Tekirdağ'da çalınan traktörler Konya ve Kırklareli'nde bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı
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Tekirdağ'da çalınan traktörler Konya ve Kırklareli'nde bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı

05.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:32
Tekirdağ'da çalınan traktörler Konya ve Kırklareli'nde bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde traktör çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde traktör çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Malkara ilçesinde çiftçilerin çalınan 3 traktörün bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırma sonucu 59 HF 666 plakalı traktörü Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki bir garajda, 59 LL 054 plaka traktörü Konya'da, 59 DM 217 plaka traktörü de Kırklareli'nde buldu.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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