Tekirdağ'da çalınan motosiklet terk edilmiş halde bulundu

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde polis ekiplerince terk edilmiş halde bulunan motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Zafer Mahallesi'ndeki okullar bölgesinde denetimlerine devam eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri, terk edilmiş bir motosiklet buldu.

Kilit sistemi kırık olduğu için çalıntı olma ihtimali üzerinde durulan motosikletin, motor şase sorgulamasında 4 gün önce ilçeden çalınan H.Ö. adına kayıtlı 03 LM 861 plakalı motosiklet olduğunu belirlendi.

Motosiklet, sahibine teslim edilmek üzere çekiciye yüklenerek emniyet otoparkına götürüldü.