Tekirdağ'da çalınan iş makinesi Edirne'de bulundu
Tekirdağ'da bir süre önce çalınan iş makinesi Edirne'de bulundu.
Tekirdağ'da bir süre önce çalınan iş makinesi Edirne'de bulundu.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışma sonrası Süleymanpaşa ilçesinden çalınan kepçeyi Erikli köyünde terk edilmiş halde buldu.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla iş makinesi sahibine teslim edildi.
Jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.