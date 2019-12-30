Tekirdağ'da çalınan iş makinesi Edirne'de bulundu
Haberler » Güncel » Tekirdağ'da çalınan iş makinesi Edirne'de bulundu - Haber

Tekirdağ'da çalınan iş makinesi Edirne'de bulundu

Tekirdağ'da bir süre önce çalınan iş makinesi Edirne'de bulundu.

30.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:08
Tekirdağ'da çalınan iş makinesi Edirne'de bulundu

'da bir süre önce çalınan iş makinesi 'de bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Komutanlığı ekipleri ile ekipleri yaptıkları çalışma sonrası Süleymanpaşa ilçesinden çalınan kepçeyi Erikli köyünde terk edilmiş halde buldu.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla iş makinesi sahibine teslim edildi.

Jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler