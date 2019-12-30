Tekirdağ'da çalınan iş makinesi Edirne'de bulundu

30.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:08

Tekirdağ'da bir süre önce çalınan iş makinesi Edirne'de bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışma sonrası Süleymanpaşa ilçesinden çalınan kepçeyi Erikli köyünde terk edilmiş halde buldu.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla iş makinesi sahibine teslim edildi.

Jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA