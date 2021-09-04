Tekirdağ'da "Buzağı Güzellik Yarışması" yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da "Buzağı Güzellik Yarışması" yapıldı

Tekirdağ'da 'Buzağı Güzellik Yarışması' yapıldı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde "Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" etkinlikleri kapsamında "Buzağı Güzellik Yarışması" düzenlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde "Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" etkinlikleri kapsamında "Buzağı Güzellik Yarışması" düzenlendi.

Karaevli Mahallesi'ndeki fuar alanında düzenlenen yarışmaya 8 yetiştirici buzağılarıyla katıldı.

Yarışmada jüri, buzağılarda ırk özellikleri kriterlerine göre değerlendirme yaptı.

Üreticiler hayvanlarının jüri tarafından değerlendirmesini heyecanla izledi.

Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ergin Durgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışma ile daha kaliteli ve sağlıklı sığır yetiştirme konusunda üreticileri bilgilendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Durgun, birlik olarak üreticilerin sorunlarına çözüm olmaya devam ettiklerini ifade ederek, "Birliğimize üye işletmelerden yarışmamıza katılmak isteyenler içerisinden arkadaşlarımız eleme yaptı ve 8 işletmecimiz hayvanlarıyla yarışmaya katılmaya hak kazandı. Yarışmayla ilimizde iyi ırk özelliğine sahip hayvan yetiştiren üreticilerimizi ödüllendirmek istiyoruz. Tekirdağ'daki hayvanlarımızın kalitesine güveniyoruz ve bunu bütün Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal da verimli hayvanları yetiştiren ve yarışmaya katılan üreticileri tebrik etti.

Yarışmada üretici Mehmet İşcan'ın buzağısı birinci, Ahmet Korkmaz'ın buzağısı ikinci, Şener Çevik'in buzağısı üçüncü seçildi.

Dereceye giren buzağı sahiplerine gram altın hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emine Erdoğan Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Deniz Akkaya Derya Baykal Derya Şensoy Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Cristiano Salih Uçan Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tekirdağ'da "Buzağı Güzellik Yarışması" yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 14:05:30. #1.15#

title