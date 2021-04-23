Tekirdağ'da bulunan termal su, turizm, tarım ve istihdama katkı sunacak
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Tekirdağ'da bulunan termal su, turizm, tarım ve istihdama katkı sunacak

Tekirdağ'da bulunan termal su, turizm, tarım ve istihdama katkı sunacak
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Maden Tetkik ve Arama (MTA) tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucu bulunan termal su, turizm tesislerinde ve seracılıkta kullanılacak, istihdama katkı sağlayacak.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Maden Tetkik ve Arama (MTA) tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucu bulunan termal su, turizm tesislerinde ve seracılıkta kullanılacak, istihdama katkı sağlayacak.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MTA ile bir süre önce imzaladıkları protokol kapsamında, Pınarça Mahallesi'nde sismik arama gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 5 aylık bir çalışmanın neticesinde ulaştıkları kaynakta sıcak su tespit edildiğini anlatan Çetin, ardından bölgede makinelerin kurulduğunu ve ocakta gerekli çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Çetin, yaklaşık 3 ayda bin 500 metre aşağıya inerek sıcak suya ulaştıklarını ifade ederek, "MTA kuyuyla ilgili iyileştirme çalışmaları yapıyor. Çok kısa bir zamanda bize teknik rapor verecek. Suyun sıcaklığı, suyun içindeki değerler, suyun debisi gibi raporlar elimize ulaştıktan sonra biz burada, doğanın içinde yer alan bu bölgede birçok projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz." dedi.

İkiz Göller mesire alanında proje çalışması yürüttüklerini anlatan Çetin, göllerin kıyısındaki alanlara bungalov evler yapıldığını söyledi.

Bu tesise, kaynaktan çıkacak sıcak suyu vermek istediklerini aktaran Çetin, "Seracılıkla ilgili de ciddi planlarımız var. Tarım Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor. Alacağımız raporla beraber bu bölgede seracılıkla ilgili ciddi bir planlama yapacağız." ifadelerini kullandı.

Çetin, böylece hem bölgede istihdam oluşturacaklarını hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını dile getirdi.

"Termal köy projesi hayata geçirilecek"

Çetin, termal suyu sağlık turizminde de değerlendirmeyi planladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu da bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirecektir. Ayrıca eskiden köy şimdi mahalle olan Pınarça'da sıra dışı termal köy projesini hayata geçirmek istiyoruz. Bütün bu çerçeveden baktığımız zaman burada bulduğumuz kaliteli su ilçemize, ülkemize çok önemli katma değer sağlayacak ve bu bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek."

Öte yandan Kapaklı ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü İkiz Göller çevresinde yapılması planlanan, içerisinde bungalov evler, sosyal tesisler, karavan parkı ve spor alanlarının bulunacağı projenin bölge turizmine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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