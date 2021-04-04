Tekirdağ'da, Bulgaristan seçimleri için sandık başına gittiler

TÜRKİYE'de yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan'da bugün yapılan genel seçimler için oy kullandı.

TÜRKİYE'de yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan'da bugün yapılan genel seçimler için oy kullandı. Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de çifte vatandaşların oy kullanması için 9 sandık kuruldu.

Bulgaristan'da bugün yapılan genel seçimler için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar da Ankara, İstanbul, Edirne, Bursa, İzmir, Manisa, Eskişehir, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ile Çorlu ilçesinde kurulan sandıklarda oy kullandı. Seçmenler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Trakya'da ise Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de çifte vatandaşların oy kullanması için 9 sandık kuruldu. Bu sandıklarda ön beyanda bulunan 5 binden fazla kişinin bugün oy kullanması bekleniyor.Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan çifte vatandaşlar seçimlere yoğun ilgi gösterdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında oy kullanmaya gelenlerin ateşleri ölçüldü, maskeleri bulunmayanlara maske ve dezenfektan dağıtımı yapıldı. Seçmenler, Bulgaristan kimliği ve pasaportlarını göstererek, oy kullanırken, seçmen listelerinde isimlerini bulamayanlar dilekçe vererek oylarını kullandı.

Oy kullananlar, seçimlerin iki ülke için de hayırlı olmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN