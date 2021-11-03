Tekirdağ'da "Bülent Ecevit Parkı" hizmete açıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Muratlı ilçesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince yaptırılan "Bülent Ecevit Parkı" törenle açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, törende, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Kurtoğlu, parkla ilgili bilgiler verdi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, belediye ve TESKİ olarak 11 ilçede şehri geleceğe taşıyacak önemli proje ve çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Albayrak, şunları kaydetti:

"Bugün Muratlı ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü. Muratlı ilçemiz için böylesine anlamlı bir günde Bülent Ecevit Parkı'nı da Muratlılı vatandaşlarımızın hizmetine açıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muratlı ilçesine yaptığımız hizmetlere bir yenisini daha ekledik. Eski başbakanlarımızdan Bülent Ecevit'in adının da bu parkta yaşayacak olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı."

Törene Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, CHP Tekirdağ İl Başkanı Şener Zeynel Saygın, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bülent Ecevit Parkı

3 bin metrekare inşaat alanına sahip parkta bin metrekare çimlendirme işlemi yapıldı. Park projesinde ayrıca süs havuzu, 530 metre kauçuk koşu yolu, 37 metre ahşap oturma duvarı, 133 metre ahşap korkuluk, 170 metrekare çocuk oyun alanı ve temalı çocuk oyun alanı da yer alıyor.

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