Tekirdağ'da buğday analizleri başladı: Dış armatörlere binlerce dolar akmayacak

İthal edilip un haline getirildikten sonra tekrar katma değeri yüksek ürünler olarak yurt dışına ihracat edilen buğdayların yüzde 16'sı Tekirdağ'da analiz ediliyor.

İthal edilip un haline getirildikten sonra tekrar katma değeri yüksek ürünler olarak yurt dışına ihracat edilen buğdayların yüzde 16'sı Tekirdağ'da analiz ediliyor. Bu sayede Tekirdağlı sanayiciler, gemiyle gelen buğdayların bekleme süresi nedeniyle yabancı armatörlere binlerce dolar vermek zorunda kalmıyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde açılan Zirai Karantina Laboratuvarını ziyaret etti. Yaklaşık bir aydır hizmet veren laboratuvarı Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Kurum Müdürü Mehmet Ali Kiracı ile birlikte gezen Öcal'a yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Armatörlere dolar akmayacak

Dışarından gelen buğdaylardan alınan numunelerin Tekirdağ'da yapılıyor olması, bölgedeki sanayicileri dış armatörlere binlerce dolar akıtmaktan kurtarıyor. Tekirdağ limanlarına gelen buğday gemilerinden alınan numunelerin analizlerinin Mersin'de yapılıyor olması bu sektörde bulunan Marmara ve Trakya Bölgesindeki sanayicilerin binlerce dolar kaybetmesine sebep oluyordu. Tekirdağ'a yanaşan gemilerde bulunan buğdaylardan alınan numunelerin Mersin'e götürülüp analizleri yapıldıktan sonra buraya getirilene kadar, demuraja giren gemilerin bekleme süresi boyunca Tekirdağlı sanayicilerin cebinden yabancı armatörlere binlerce dolar akıyordu.

Tekirdağ'da analizler başladı sanayici rahatlayacak

Öcal yaptığı açıklamada, "Tekirdağ tarımsal potansiyeli yüksek bir ilimiz, aynı zamanda tarıma dayalı sanayimiz de gelişmiş durumda. Ülkemizde yürütülen Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen buğdayların yurt dışından alınıp işleyip un haline getirildikten sonra tekrar katma değeri yüksek ürünler olarak ihracatı yapılmaktadır. Üç limanı ile önemli bir lojistik merkez durumunda olan Tekirdağ'ımızda ithalat ve ihracatımız her geçen gün artmaktadır. Ülkemiz ithal edilen buğdayın Yüzde 16'sı Tekirdağ'da işlem görmektedir. Bu ürünlerin analizi, kontrolü ve denetimleri kurumlarımızca yapılmaktadır. İthal buğdaylardan alınan numuneler, analiz için diğer illerde yer alan Zirai Karantina Müdürlüklerine kargo ile gönderilmekteydi. Pandemi sürecinde yaşanan analiz sonuçlarındaki gecikmeler nedeniyle ilimizde laboratuvar kurulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Yapılan girişimlerimizde geldiğimiz bu noktada laboratuvarımız hizmete başlamış, böylece yaşadığımız sorunlar ortadan kalkmış ve analizler en hızlı ve güvenli şekilde yapılabilir hale gelmiştir. Bu süreçte bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. İlimizin kalkınmasına katkı sunacak, sektörün iş ve işlemlerinde kolaylık sağlayacak olan laboratuvar bünyesinde çalışan 3 teknik eleman ile aynı anda 4 numuneye bakılabilir, analizleri aynı gün içinde alınabilir hale gelmiştir. Bağcılık Araştırma Enstitümüz ile biz kardeş kuruluşlarız, elimizden geldiğince hem bu tip çalışmalarda hem de yeni projelerde teknik eleman, alet-ekipman konusunda birlikte çalışacağız. Bu vesile ile sizlere de teşekkür ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı