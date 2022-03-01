Tekirdağ'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı - Haberler

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Tekirdağ'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi'nde 28 yaşındaki 3 çocuk annesi E.A. ile boşanma aşamasındaki eşi Özgürcan A. (33) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Özgürcan A, eşini beş yerinden bıçakla yaralayıp kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan E.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma sonucu İstanbul'a kaçtığı tespit edilen şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tekirdağ'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

Tekirdağ'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

Tekirdağ'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ, Güncel, Haberler

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