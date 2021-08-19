Tekirdağ'da boş arazide bulunan kemik parçaları incelenmek üzere adli tıpa gönderildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çoban tarafından boş arazide bulunan kemik parçaları, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çoban tarafından boş arazide bulunan kemik parçaları, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Zafer Mahallesi'nde piknik yapılan boş bir arazide koyunlarını otlatan çoban, kemik parçaları ve kafatası gördü.

Çobanın haber vermesiyle olay yerine gelen polis, kemik parçaları ve kafatasını incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Cumhuriyet savcısı ve polis olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel