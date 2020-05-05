Tekirdağ'da bol yağış çiftçilerin umutlarını yeşertti
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Tekirdağ'da bol yağış çiftçilerin umutlarını yeşertti

Tekirdağ'da bol yağış çiftçilerin umutlarını yeşertti
05.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:19

- Tekirdağ'da bol yağış çiftçilerin umutlarını yeşertti Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı Saygı: "Bu yağış bize merhem gibi geldi" "Bizde ekilmeyen arazi yok" Türkiye'nin önemli tahıl merkezlerinden Tekirdağ'da düşen yağışlar buğday ve kanolaya olan umutları yeşertti.

- Tekirdağ'da bol yağış çiftçilerin umutlarını yeşertti

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı Saygı: "Bu yağış bize merhem gibi geldi"

"Bizde ekilmeyen arazi yok"

TEKİRDAĞ - Türkiye'nin önemli tahıl merkezlerinden Tekirdağ'da düşen yağışlar buğday ve kanolaya olan umutları yeşertti. Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yağış bize merhem gibi geldi" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün çeşitli uyarılarının ardından Tekirdağ il genelinde sağanak yağış etkili oldu. Türkiye'nin önemli tahıl merkezlerinden olan Tekirdağ'da çatlamaya başlayan toprağa düşen yağışlar, buğday ve kanolaya olan umutları olumlu etkiledi. Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı yaptığı açıklamada, bu yağışlardan sonra çok güzel bir hasat beklediklerini ifade etti.

"Çok zamanında bir yağış oldu"

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı İHA'ya yaptığı açıklamasında "Bu yağış bize merhem gibi geldi. Süleymanpaşa olarak diğer ilçelerle irtibat halindeyiz. Sorduk bu yağış her yerde var. Zarar bir iki köyümüzde Hayrabolu bazı köylerinde biraz doludan dolayı zarar var. Bizim merkezde de Gazioğlu Köyünde de biraz zarar var. 45-50 kilogram yağış aldık. Çok güzel bir yağış oldu böyle sine sine, sel olmadan özellikle buğday ve kanolada çok istenilen çok zamanında bir yağış aldık. Tabi yıl olarak bu yıl kurak bir yıl olarak yaşamıştık. Ama Allah yüzümüzü güldürdü sonunda. İnşallah iyi bir hasat görünümü var. Bu yıl inşallah iyi bir hasat olacak. Bu arada Ayçiçeği ekildi. Ayçiçeği de bu yağıştan nasibini aldı. Buğday için, kanola için çok önemliydi. En son gübreler atıldı. Ama buğday boylandıkça toprak çatlamaya başlamıştı. Onun için çok çok zamanında bir yağış aldık. Bunun yanında bizim şuanda korkularımız, endişemiz bu kök boğaz hastalıkları inşallah olmaz. Şuanda hiç yok değil bazı yerlerde var ama azınlıkta. Bu süreci de inşallah böyle atlatırsak, tabi ki havaların serinliği çok önemli. İyi bir hasat yapacağımıza inanıyorum" dedi.

"Bizde ekilmeyen arazi yok"

Saygı açıklamasının devamında, "Bizde ekilmeyen arazi yok. Bizim çiftçimiz, kim ne derse desin. Bizim çiftçimiz Avrupa çiftçisinden fazla bu işin üzerinde. Ona göre hava raporundan tutun, ekipmanlarından yani bu işi canla başla yapıyor" diye konuştu.

Tekirdağ'da bol yağış çiftçilerin umutlarını yeşertti

Kaynak: İHA

Manşet

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