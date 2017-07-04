Tekirdağ'da Boğulma

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde serinlemek için gölete giren kişi boğuldu.



Alınan bilgiye göre, serinlemek için Hanoğlu Göleti'ne giren Önder Karayel (18), bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı dalgıç ekipleri, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Uzun süren arama çalışmaların ardından bulunan Karayel, kıyıya çıkarıldı. Karayel, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Karayel'in cesedi Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.