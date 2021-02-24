Tekirdağ'da bisikletten düşen kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tekirdağ'da bisikletten düşen kişi yaralandı

24.02.2021 13:21 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:24
Tekirdağ'da bisikletten düşen kişi yaralandı

Çorlu ilçesinde bisikletten düşerek yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Çorlu ilçesinde bisikletten düşerek yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda bisikletinin ön tekerleğinin mazgala girmesi sonucu yere düşen Demir Pedal Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyesi Ufuk Damar, yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülen Damar'ın tedavisi devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Celal Adan Pervin Buldan Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Barış Manço Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Umut Bulut Hakan Kutlu Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Paralar Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da bisikletten düşen kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 13:24:36. #1.16#
title