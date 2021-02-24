Tekirdağ'da bisikletten düşen kişi yaralandı
24.02.2021 13:21 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:24
Çorlu ilçesinde bisikletten düşerek yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Çorlu ilçesinde bisikletten düşerek yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda bisikletinin ön tekerleğinin mazgala girmesi sonucu yere düşen Demir Pedal Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyesi Ufuk Damar, yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülen Damar'ın tedavisi devam ediliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel