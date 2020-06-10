Tekirdağ'da bisiklet hırsızlığı kamerada
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Tekirdağ'da bisiklet hırsızlığı kamerada

Tekirdağ'da bisiklet hırsızlığı kamerada Tekirdağ'da öğle saatlerinde bir işletme önündeki bisiklet kimliği henüz bilinmeyen bir hırsız tarafından çalındı.

10.06.2020 21:22 | Son Güncelleme: 10.06.2020 21:34

Tekirdağ'da bisiklet hırsızlığı kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da öğle saatlerinde bir işletme önündeki bisiklet kimliği henüz bilinmeyen bir hırsız tarafından çalındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarındaki bir işletme önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gündüz Güney isimli bir esnaf işletmesi önüne bisikletini bırakarak dışarı çıktı. Bu esnada kilitsiz bisikleti fark eden hırsız, bir anlık boşluğu fırsat bilerek bisikleti alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anını ise, bir iş yerinin güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

Tekirdağ'da bisiklet hırsızlığı kamerada

Kaynak: İHA

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