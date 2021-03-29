Tekirdağ'da bir vahşet daha... Benzin döküp karısını yaktı; yakılan kadın 2 kilometre yürüyüp yardım istedi
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Tekirdağ'da bir vahşet daha... Benzin döküp karısını yaktı; yakılan kadın 2 kilometre yürüyüp yardım istedi

İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da bir vahşet daha... Benzin döküp karısını yaktı; yakılan kadın 2 kilometre yürüyüp yardım istedi Tekirdağ'da aldatıldığını düşünen bir kişi, karsını götürdüğü ağaçlık alanda benzin dökerek yakmaya çalıştı.

Tartıştığı eşinin üzerine benzin döküp yakan koca en bilindik bahanenin arkasına sığındı
Tartıştığı eşinin üzerine benzin döküp yakan koca en bilindik bahanenin arkasına sığındı

Tekirdağ'da bir vahşet daha... Benzin döküp karısını yaktı; yakılan kadın 2 kilometre yürüyüp yardım istedi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da aldatıldığını düşünen bir kişi, karsını götürdüğü ağaçlık alanda benzin dökerek yakmaya çalıştı. Vücudunda çeşitli yanıklar oluşan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesine bağlı Hacıkoy Mahallesi mevkiinde ağaçlık bir bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muratlı İlçesinde yaşayan Ekrem A., eşi A.A.'nn kendisini aldattığını düşünerek, bu konuyu konuşmak için eşini de yanına alıp 59 ACB 524 plakalı motosikleti ile Süleymanpaşa ilçesi Hacikoy Mahallesi mevkiindeki ormanlık bir alana gitti.

Yakarak öldürmeye çalıştı

Ağaçlık alandaki patika yoluna gelen ikili burada aldatma konusunu bir süre konuştu. Karı koca arasında çıkan tartışma sonucu, Ekrem A. Daha önce yanına aldığı pet şişe içerisindeki benzini eşi A.A.'nın üzerine döktü. Ekrem A. benzin döktükten sonra eşini acımasızca yaktı. Olayın yakınlarında bulunan çeşmede suyla üzerindeki alevleri söndüren kadın, daha sonra yola çıkarak yardım istedi.

Yakılan kadın yardım isteyerek kurutulabildi

Karısını yakan Ekrem A. İse olay yerinde kaçtı. Yolda yaklaşık 2 kilometre yürüyerek yardım isteyen A.A., durdurduğu bir araçla Tekirdağ Şehir Hastanesine gitti. Gelen ihbarları üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri ise olay yerinden kaçan Ekrem A.'yı gözaltına aldı. Ekrem A. Jandarmadaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilirken, Tekirdağ'dan İstanbul'daki bir hastaneye sevk edilen kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tekirdağ'da bir vahşet daha... Benzin döküp karısını yaktı; yakılan kadın 2 kilometre yürüyüp yardım istedi
Tekirdağ'da bir vahşet daha... Benzin döküp karısını yaktı; yakılan kadın 2 kilometre yürüyüp yardım istedi
Tekirdağ'da bir vahşet daha... Benzin döküp karısını yaktı; yakılan kadın 2 kilometre yürüyüp yardım istedi
Tekirdağ'da bir vahşet daha... Benzin döküp karısını yaktı; yakılan kadın 2 kilometre yürüyüp yardım istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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