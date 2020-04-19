Tekirdağ'da bir usta 24 saatte koronavirüse karşı dezenfeksiyon kabini yaptı Tekirdağ Malkara ilçesinde bir doğrama ustası yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfeksiyon yapan kabin üretti.

Tekirdağ Malkara ilçesinde bir doğrama ustası yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfeksiyon yapan kabin üretti.

Sanayi Sitesi esnaflarından Salih Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dezenfeksiyon yapan kabini tamamen yerli ve milli imkanlarda 24 saat içerisinde hazır hale getirdiği belirtti.

Kabinin sensör ve dezenfektan sayesinde içeri giren kişiyi 10 saniye boyunca dezenfekte ettiğini anlatan Engin, "Yaptığım kabin vatandaşlarımıza hayırlı olsun. İnşallah bir an önce virüsten kurtuluruz. Belediyeden gelen talep doğrultusunda 5 adet daha dezenfeksiyon kabini yapacağım." dedi.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul da koronavirüs ile mücadelede ilçeye yaptığı katkılardan dolayı Ergin ve sanayi esnafına teşekkür etti.

Dezenfeksiyon kabinlerinin semt pazarlarının girişine ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelere konulacağını anlatan Yurdakul,"Hemşehrilerimizin izole bir şekilde pazar yerine girmesine ve ardından izole bir şekilde evlerine gitmelerini sağlamak istiyoruz. Bu makinelerden 5 tane daha yaptırmayı planlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA