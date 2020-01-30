Tekirdağ'da bir tona yakın kaçak içki ele geçirildi
Haberler » 3. Sayfa » Tekirdağ'da bir tona yakın kaçak içki ele geçirildi - Haberler

Tekirdağ'da bir tona yakın kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 890 litre kaçak içki ele geçirildi.

30.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:15
Tekirdağ'da bir tona yakın kaçak içki ele geçirildi

'ın ilçesinde ekiplerince düzenlenen operasyonda 890 litre kaçak içki ele geçirildi. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi'nde bir kişinin kaçak içki üretimi ve satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı.


Bunun üzerine jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda N.M. isimli şahsın evinde yapılan aramada rakı damıtma sistemi ile birlikte 665 litre şarap ve 225 litre rakı ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan N.M.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler