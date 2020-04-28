Tekirdağ'da bir tırda 403 bin sterlin ele geçirildi Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir tırda yapılan aramada 403 bin 660 sterlin bulundu.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir tırda yapılan aramada 403 bin 660 sterlin bulundu. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, TEM otoyolu Fabrikalar mevkisinde, M.G. yönetimindeki tırı durdurdu. Aramada, tırın farklı bölümlerine gizlenmiş 403 bin 660 İngiliz sterlini ele geçirildi. Paraya el koyan ekipler, sürücü M.G'yi ifadesine başvurmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Kaynak: AA