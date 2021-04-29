Tekirdağ'da bir tırda 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı
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Tekirdağ'da bir tırda 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

Tekirdağ'da bir tırda 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir tırda yapılan aramada 20 kilogram skunk bulundu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir tırda yapılan aramada 20 kilogram skunk bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler bu kapsamda Çorlu otoban kavşağında 34 HF 8880 plaka tırı durdurdu. Tırda yapılan ve dedektör köpeği "Larissa"nın da kullanıldığı aramada 20 kilogram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü B.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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