Tekirdağ'da bir otomobildeki ilkyardım çantasında uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı
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Tekirdağ'da bir otomobildeki ilkyardım çantasında uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da bir otomobildeki ilkyardım çantasında uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobildeki ilkyardım çantasında uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobildeki ilkyardım çantasında uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi çevre yolunda şüpheli bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada ilkyardım çantasında 1 kilogram toz esrar, 10 gram metamfetamin, 2,3 gram bonzai, sigara paketine gizlenmiş 5 gram toz esrar ve başka bir çantada uyuşturucu içmede kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili otomobildeki B.S., O.Ö ve Ş.S.Ü. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.S. ve O.Ö. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ş.S.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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Tekirdağ'da bir otomobildeki ilkyardım çantasında uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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