Tekirdağ'da bir otobüste çok miktarda kaçak malzeme ele geçirildi Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Bulgaristan plakalı bir otobüste çok miktarda kaçak malzeme ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Bulgaristan plakalı bir otobüste çok miktarda kaçak malzeme ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'ye yurt dışından kaçak malzeme getirildiğini belirledi.

Ulaş Mahallesi E 80 TEM Otoyolu İstanbul istikametindeki bir dinlenme tesisinde bulunan B 0060 TA Bulgaristan plakalı otobüste arama yapan ekipler, kaçak olduğu belirlenen 2 bin 805 elektronik sigara ve aparatları, 25 bin 540 sigara filtresi ve kağıdı, bin 810 akıllı kol saati ve şarj aleti, 3 hard disk, 204 dizüstü bilgisayar, 31 airbag, bin 683 kilogram çay ve 58 otomobil parçası ele geçirdi.

Malzemelere el koyan ekipler, şüpheliler O.G. ve M.T'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA