Tekirdağ'da bir otobüste çok miktarda kaçak malzeme ele geçirildi
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Bulgaristan plakalı bir otobüste çok miktarda kaçak malzeme ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
09.07.2020 12:43 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:27
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Bulgaristan plakalı bir otobüste çok miktarda kaçak malzeme ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'ye yurt dışından kaçak malzeme getirildiğini belirledi.
Ulaş Mahallesi E 80 TEM Otoyolu İstanbul istikametindeki bir dinlenme tesisinde bulunan B 0060 TA Bulgaristan plakalı otobüste arama yapan ekipler, kaçak olduğu belirlenen 2 bin 805 elektronik sigara ve aparatları, 25 bin 540 sigara filtresi ve kağıdı, bin 810 akıllı kol saati ve şarj aleti, 3 hard disk, 204 dizüstü bilgisayar, 31 airbag, bin 683 kilogram çay ve 58 otomobil parçası ele geçirdi.
Malzemelere el koyan ekipler, şüpheliler O.G. ve M.T'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA