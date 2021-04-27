Tekirdağ'da bir minibüste 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Tekirdağ'da bir minibüste 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Tekirdağ'da bir minibüste 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da bir minibüste 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da bir minibüste 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, kaçak akaryakıt üretimi ve satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada 3 tok kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Minibüste bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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