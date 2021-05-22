Tekirdağ'da bir minibüste 21 sığınmacı yakalandı
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Tekirdağ'da bir minibüste 21 sığınmacı yakalandı

Tekirdağ'da bir minibüste 21 sığınmacı yakalandı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 21 sığınmacı yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 21 sığınmacı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, S.L. yönetimindeki minibüsü Beyazköy mevkisinde durdurdu.

Kontrollerde yakalanan Fas, Ürdün, Irak ve Suriye uyruklu 21 sığınmacı, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Sürücü S.L. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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