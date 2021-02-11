Tekirdağ'da bir minibüste 19 sığınmacı yakalandı
11.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:20
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 19 sığınmacı gözetim altına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 19 sığınmacı gözetim altına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri Ş.D. yönetimindeki 27 VG 683 plakalı minibüsü Beyazköy mevkisinde durdurdu.
Kontrollerde yakalanan Afganistan, Pakistan ve Somali uyruklu 19 sığınmacı İl Göç İdaresine teslim edildi.
Sürücü Ş.D. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman