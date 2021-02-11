Tekirdağ'da bir minibüste 19 sığınmacı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tekirdağ'da bir minibüste 19 sığınmacı yakalandı

11.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:20
Tekirdağ'da bir minibüste 19 sığınmacı yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 19 sığınmacı gözetim altına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 19 sığınmacı gözetim altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri Ş.D. yönetimindeki 27 VG 683 plakalı minibüsü Beyazköy mevkisinde durdurdu.

Kontrollerde yakalanan Afganistan, Pakistan ve Somali uyruklu 19 sığınmacı İl Göç İdaresine teslim edildi.

Sürücü Ş.D. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Faik Öztrak Meral Akşener Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Hüner Coşkuner Nesrin Cavadzade
Spor Arda Turan Deniz Türüç Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Türk Uzay Milli İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da bir minibüste 19 sığınmacı yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 14:20:30. #1.16#
title