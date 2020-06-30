Tekirdağ'da bir mahalledeki karantina kaldırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tekirdağ'da bir mahalledeki karantina kaldırıldı

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesi üzerine uygulanan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.

Tekirdağ'da bir mahalledeki karantina kaldırıldı
30.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:45

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesi üzerine uygulanan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 23 Haziran'da Saray ilçesinde toplam 18 pozitif vaka bulunduğu, Yuvalı Mahallesi'nde belirlenen 3 vakanın kaynağının ise İstanbul'dan gelen ve mahalle sakinleriyle temas eden kişinin olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Bu 3 vakanın aynı ailenin fertleri olduğu aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda yürütülen filyasyon çalışmaları neticesinde, vakaların yakın çevresinde 23 Haziran'da 12 kişiye PCR testi yapılmış, 1 vaka pozitif saptanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Tekirdağ İli Hıfzıssıhha Meclisinin 23 Haziran'da yaptığı toplantıda Yuvalı Mahallesi'nde saptanan vakaların yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak maksadı ile karantina uygulandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"24-25 Haziran'da mahallede yapılan çalışmalar neticesinde 316 numune alınmıştır. Alınan 316 numuneden sadece biri pozitif saptanmıştır. Pozitif çıkan bu vakanın hastanede tedavisine başlanmış ve yakın temasta bulunduğu hane halkı izlemeye alınmıştır. Pozitif olan bu vaka 21 Haziran'da Yuvalı Mahallesi'ne İstanbul'dan gelmiş ve aile bireyleri dışında kimseyle temas etmemiştir. Zaten iki gün sonra köyde karantina ilan edilerek bu vakanın diğer hanelerle temas riski tamamen ortadan kalkmıştır."

Açıklamada, 29 Haziran'da Vali Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilk tespit edilen vakaların hastanede tedavi altına alınması, temaslılarının aile hekimleri tarafından izlemlerinin günlük olarak devam etmesi dolayısıyla karantina tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü Haber
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak Haber
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı Haber
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Soylu bizzat duyurdu: 9 ülkeyle ortak gerçekleştirdik, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu Haber
Soylu bizzat duyurdu: 9 ülkeyle ortak gerçekleştirdik, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti Haber
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı Haber
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı
Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı
Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini Meclis'e sunuyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini Meclis'e sunuyoruz
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden...
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
YKS'de çıkan 'Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü' sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti
Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti
Fernando Torres, milli takımla çıktığı 3 finalde kaydettiği gollerle ülkesine 3 Avrupa şampiyonluğu kazandırdı
Fernando Torres, milli takımla çıktığı 3 finalde kaydettiği gollerle ülkesine 3 Avrupa şampiyonluğu kazandırdı
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi
Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi
İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi
Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi
Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı
Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Adnan Menderes Mustafa Destici Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cenk Eren Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Alper Ulusoy Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bursa Çocuk Milli Karar
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da bir mahalledeki karantina kaldırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 10:48:58. #1.14#
title