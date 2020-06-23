Tekirdağ'da bir mahalle için karantina kararı alındı
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Tekirdağ'da bir mahalle için karantina kararı alındı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir mahallenin yeni tip koronavirüs (Kovd-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınmasına karar verildi.

Tekirdağ'da bir mahalle için karantina kararı alındı
23.06.2020 18:11 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:29

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir mahallenin yeni tip koronavirüs (Kovd-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının

il genelinde azalma eğilimi göstermesine rağmen, Saray ilçesinin Yuvalı Mahallesi'nde vaka sayısının risk boyutuna ulaştığı belirtildi.

Bu kapsamda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yuvalı Mahallesi'nde Kovid-19 vakaları İlçe Sağlık Müdürlüğümüz tarafından tespit edilmiş olup, bu vakaların diğer mahallelere bulaşını engellemek, salgının yayılım hızını düşürmek, mahalle ve ilçe toplum sağlığını korumak maksadı ile 60 hane ve 331 nüfustan oluşan mahalleye 24 Haziran itibarı ile karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, mahallenin giriş ve çıkışlarının kapatılmasına, mahalle içinden geçen ana yolun, köy içi girişine ve transit geçişe kapatılmasına, mahalleli olup dışarıda çalışanların iş yerlerinden izinli sayılmalarının iş yerlerine tebliğine karar verildiği bildirildi.

Mahalledeki 20-65 yaş arası çiftçilerin zorunlu zirai faaliyetlerini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gözetiminde sürdürecekleri aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Acil sağlık hizmetlerinin İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonu ile karşılanmasına, tüm temel ihtiyaçlarının ikinci bir emre kadar 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri gereğince kaymakamlık bünyesinde bulunan Vefa Destek Gurupları tarafından karşılanmasına,

27 ve 72. maddeler uyarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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