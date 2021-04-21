Tekirdağ'da bir kişinin parası ve cep telefonunu gasbeden 4 şüpheli tutuklandı
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Tekirdağ'da bir kişinin parası ve cep telefonunu gasbeden 4 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da bir kişinin parası ve cep telefonunu gasbeden 4 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişinin parası ve cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişinin parası ve cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, E.Y, sosyal medyadan tanıştığı bir kadının daveti üzerine gittiği adreste bir grup şüpheliyle karşılaştı.

Şüpheliler E.Y'yi başka bir adrese götürerek, kredi ve banka kartlarında bulunan 30 bin lira ile cep telefonu ve bir miktar nakit parasını zorla aldı.

E.Y'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.A, O.A, T.T. ve R.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. S.C. ve S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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