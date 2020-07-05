Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 gün önce silahlı saldırıda bir kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 gün önce silahlı saldırıda bir kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde evinin önünde başına mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Erdal Ergör'ün (29) ölümüne ilişkin çalışma kapsamında G.Ç ve Ö.S'yi yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. Kaynak: AA