Tekirdağ'da bir kişi yanan elektrik teline tekme atması korkuttu

Tekirdağ'da bir kişi yanan elektrik teline tekme atması korkuttuTEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir vatandaşın direkten koparak yerde yanan akım yüklü elektrik teline canını hiçe sayarak ayağı ile vurarak müdahale etmesi yürekleri ağızlara getirdi.

Tekirdağ'da bir kişi yanan elektrik teline tekme atması korkuttu

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir vatandaşın direkten koparak yerde yanan akım yüklü elektrik teline canını hiçe sayarak ayağı ile vurarak müdahale etmesi yürekleri ağızlara getirdi. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde korkusuz adamı çevredekilerin müdahalesiyle tellerden uzaklaştırıldığı görüldü.

Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde şehir elektrik direklerinden kopan akım yüklü telin yerde patlayarak yandığı sırada bir vatandaşın ayağı ile vurarak müdahale etmesi dikkat çekti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde çevredekilerin uyarısına aldırış etmeyip, elleri cebinde tele yaklaşan kişinin korkusuzca ayakları ile kopan tellere vurduğu görülüyor. Korku dolu anların yaşandığı görüntülerde tellere ayaklarıyla vuran adamı mahalleli uzaklaştırdığı görülüyor. Yaşanan olayın ardından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemialırken alırken akımı kesilen tellerde elektrik ekipleri tarafında onarımı yapılarak eskşi haline getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı