Son dakika haberi | Bir kişi silahla bacağından yaralandı
09.02.2021 23:33 | Son Güncelleme: 09.02.2021 23:52
Bir son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişi silahla bacağından vuruldu.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişi silahla bacağından vuruldu.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde yürüyüş yapan Levent. D'ye henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce silahla ateş açıldı.
Levent D. çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan