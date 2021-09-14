Tekirdağ'da bir kadını darp ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı - Haberler
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Tekirdağ'da bir kadını darp ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da bir kadını darp ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir kadını darp ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir kadını darp ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Muradiye Mahallesi'nde içkili bir işletmede A.Ş. ve B.S. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Daha sonra A.Ş'nin darp ettiği kadın baygınlık geçirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri kadını ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tekirdağ'da bir kadını darp ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı - Haberler
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