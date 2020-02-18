Tekirdağ'da bir kadın uyuşturucudan gözaltına alındı
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Tekirdağ'da bir kadın uyuşturucudan gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla bir kadın gözaltına alındı.

18.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:54
Tekirdağ'da bir kadın uyuşturucudan gözaltına alındı

'ın ilçesinden uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla bir kadın gözaltına alındı.


Tekirdağ İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekipleri tarafından Çorlu İlçesine bağlı Hıdırağa Mahallesinde uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda G.Ç. isimli bir kadının üzerinde ve yanında bulunan çöp konteynerının altında yapılan aramalar neticesinde fişek halinde eroin ve bonzai ele geçirildi. Daha sonrasında ise G.Ç. isimli kadının üzerinde de uyuşturucu madde satışından elde edildiği iddia edilen 850 lira para ele geçirildi. Bunun üzerine söz konusu G.Ç. isimli kadın gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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