Tekirdağ'da bir haftalık operasyonlarda 75 kişi tutuklandı - Haberler
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Tekirdağ'da bir haftalık operasyonlarda 75 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tekirdağ'da bir haftalık operasyonlarda 75 kişi tutuklandı

Tekirdağ il genelinde polis ekiplerince düzenlenen bir haftalık operasyonlarda yakalanan 222 kişiden 75'i tutuklandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ il genelinde polis ekiplerince düzenlenen bir haftalık operasyonlarda yakalanan 222 kişiden 75'i tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kom/Asayiş/ Narkotik konularıyla ilgili, bir haftada müdahale edilen çalışmalarda, 74 olayda, satışa hazır halde farklı miktar ve çeşitlilikte uyuşturucu maddeler, 17 adet çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Polisin operasyonlarında çeşitli suçlardan aranma kaydı olmak üzere toplamda yakalanan 222 şahıstan 75'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da bir haftalık operasyonlarda 75 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da bir haftalık operasyonlarda 75 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da bir haftalık operasyonlarda 75 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da bir haftalık operasyonlarda 75 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da bir haftalık operasyonlarda 75 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da bir haftalık operasyonlarda 75 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da bir haftalık operasyonlarda 75 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da bir haftalık operasyonlarda 75 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da bir haftalık operasyonlarda 75 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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