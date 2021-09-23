Tekirdağ'da bir haftada 31 şüpheli yakalandı - Haberler
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Tekirdağ'da bir haftada 31 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tekirdağ'da bir haftada 31 şüpheli yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerince, kent genelinde son bir haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlara karışan toplamda 31 kişi yakalandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerince, kent genelinde son bir haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlara karışan toplamda 31 kişi yakalandı. Bir haftalık çalışmalarda, ruhsatsız silah, uyuşturucu madde gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, kent genelinde çeşitli suçlarla mücadele etmeye devam ediyor. Ekiplerce son bir haftada yapılan çalışmalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 19 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 gram esrar, 9.1 gram metamfetamin maddesi, 8 adet uyuşturucu extasy hap, 9 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında hakkında silahlı yağma suçundan 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs yakalandı. Başta hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma 6136 SKM suçlarından aranmaları olan 16 şahıs yakalanarak haklarında gerekli işlemler yapıldı. Oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, işyerinden ve kurumdan hırsızlık, silahla yaralama bıçakla yaralama olaylarını gerçekleştiren 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 1 şüpheli adli kontrol kaydıyla serbest kaldı.

Asayiş Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda, 4 işletmede ruhsat faaliyetine aykırı olarak konsomatris çalıştırıldığı bilgisi üzerine söz konusu işletmede 6 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

Kimlik bildiriminde bulunulmayan 6 işletmede personelin çalıştırıldığı ve 6 işletmede kapalı alanda sigara içme yasağına uyulmadığı tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı. 2 işletmede saat 24.00'dan sonra müzik yasağına uyulmadığından gerekli işlemler yapıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da bir haftada 31 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da bir haftada 31 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da bir haftada 31 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da bir haftada 31 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da bir haftada 31 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da bir haftada 31 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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