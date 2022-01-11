Tekirdağ'da bir firma yılda 240 bin ton temizlik kağıdı üretmeyi hedefliyor

TEKİRDAĞ (AA) - Ergene ilçesinde bir firma, ürettiği temizlik kağıtlarını 80 ülkeye ihraç ediyor.

Lila Grup Genel Müdürü Alp Öğücü, yaptığı açıklamada, firma olarak 2007 yılında kağıt üretimine başladıklarını ve bugün sektörde önemli bir konuma geldiklerini söyledi.

Fabrikada yakın bir zamanda dördüncü kağıt makinesini de faaliyete geçireceklerini anlatan Öğücü, "Tedarikçiler ve çalışanların da katkılarıyla yılda 240 bin ton temizlik kağıdı üretmeyi hedefliyoruz." dedi.

Öğücü, Tekirdağ'dan 80'in üzerinde ülkeye kağıt ihracatı yaptıklarını ifade etti.

Bu ülkeler arasında ABD, Kanada, Brezilya, Kolombiya, Avusturalya, İngiltere, İrlanda ve Peru gibi ülkelerin de bulunduğunu anlatan Öğücü, şunları kaydetti:

"Bu ülkelerin temizlik kağıtlarını uzak mesafelerden temin etmesinin temelindeki ilk nokta, kendi ülkesindeki üretim tüketim dengesinde açık olması. Gün geçtikçe batı ekonomileri başta olmak üzere gelişmiş ekonomiler, daha düşük sermayeyle, yatırımlarla, daha dijital ve teknolojiye dayalı işler yaparken, bizim bu alanlarda günlük tüketim malzemelerinde daha fazla fırsat sahibi olduğumuzu görüyoruz."

Öğücü, dünya genelinde kişi başı yıllık temizlik kağıdı tüketiminin 6 kilogram civarında olduğunu ifade etti.

Temizlik kağıdı tüketiminin yüzde 50'sini tuvalet kağıdının oluşturduğunu anlatan Öğücü, "Geri kalan yüzde 50'nin içerisinde kağıt havlu, cep mendili, peçete, kutu mendil ve muayene masa örtüsü gibi ev dışı tüketimdeki diğer ürünler yer alıyor." diye konuştu.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Ekonomi Haberleri

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