Tekirdağ'da bir firma araçların su dolaşım sistemlerinin hortumları için "kelepçe takma makinesi" üretti
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Tekirdağ'da bir firma araçların su dolaşım sistemlerinin hortumları için "kelepçe takma makinesi" üretti

Tekirdağ'da bir firma araçların su dolaşım sistemlerinin hortumları için 'kelepçe takma makinesi' üretti
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu ilçesinde bir firma, araçların su dolaşım sistemlerinin hortumları için "tam otomatik kelepçe takma makinesi" üretti.

Çorlu ilçesinde bir firma, araçların su dolaşım sistemlerinin hortumları için "tam otomatik kelepçe takma makinesi" üretti.

Çorlu Yeni Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren firmanın sahibi ve makine mühendisi Nedim Kaya, AA muhabirine, önceden araçların su dolaşım sistemlerinin hortumlarındaki kelepçelerin tornavida gibi aletlerle takıldığını söyledi.

Sonra hazır yaylı kelepçeler imal edildiğini anlatan Kaya, "Bu kelepçelerle de montaj süresi mümkün oldukça kısaltılmış oldu. Burada önemli nokta, bu kelepçelerin hortum üzerindeki konumunun doğru olması. Kelepçenin, ürünün ucunda ya da biraz daha gerisinde olması yanlış montaja sebebiyet veriyor. Bu işlemler bizim ülkemiz de dahil birçok ülkede manuel ya da yarı manuel olarak yapılıyor." dedi.

Kaya, "Irmak 03 Kelepçe Yapıştırma Makinesi" adını verdikleri makineyle ilgili AR-GE çalışmalarını tamamlandıklarını ve 16 makine ürettiklerini ifade etti.

Makinenin çalışma sistemi hakkında bilgi veren Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Kamera sistemiyle takip edilen makinemiz, üzerine hortum yerleştirildikten sonra devreyi kapatıyor ve işleme başlıyor. İlk olarak fırça, hortumda kelepçenin yapıştırılacağı yeri belirleyerek fırçalıyor, zemini düzeltiyor. Daha sonra bir damla yapıştırıcı dökülen alan kompresör ile bastırılarak kelepçe yapıştırılıyor. Ürünümüzün çok kısa olan çalışma devresinde herhangi bir eksik ya da fazlalık olması halinde sistem otomatik olarak kapanıyor ve ürünümüz hazırlanmıyor."

Kaya, makinenin üretim maliyetinin yurt dışında çok yüksek olduğunu, firmanın yerli üretim yaparak bu rakamı oldukça düşürdüğünü dile getirdi.

Kaya, ürettikleri makinelerin bir bölümünü yurt içinde sattıklarını, ciddi bir talep almaları durumunda makineyi ihraç edebileceklerini kaydetti.

Tekirdağ'da bir firma araçların su dolaşım sistemlerinin hortumları için 'kelepçe takma makinesi' üretti
Tekirdağ'da bir firma araçların su dolaşım sistemlerinin hortumları için 'kelepçe takma makinesi' üretti
Tekirdağ'da bir firma araçların su dolaşım sistemlerinin hortumları için 'kelepçe takma makinesi' üretti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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Tekirdağ'da bir firma araçların su dolaşım sistemlerinin hortumları için "kelepçe takma makinesi" üretti - Haberler
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