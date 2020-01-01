Tekirdağ'da bir fabrikada 355 ton kaçak içki ele geçirildi

01.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:12

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir fabrikada 355 ton kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şarap fabrikasında mükerrer ve sahte bandrol kullanıldığı, kaçak üretilen şarapların bandrolsüz satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, söz konusu fabrikada yaptığı kontrollerde yaklaşık 355 ton kaçak şarap ve mükerrer 82 bin 300 kapüşon ele geçirdi.

Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla fabrika mühürlendi, kaçak içkilere el konuldu.

Kaynak: AA