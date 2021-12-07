Bir evin deposunda ruhsatsız 5 tabanca ve 5 tüfek ele geçirildi - Haberler
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Bir evin deposunda ruhsatsız 5 tabanca ve 5 tüfek ele geçirildi

AA - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evin deposunda ruhsatsız silah ele geçirilmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evin deposunda ruhsatsız silah ele geçirilmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malkara Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balabancık Mahallesi'nde bir evin deposunun silah ve mühimmat üretim atölyesine çevrildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Depoda yapılan aramada, ruhsatsız 5 tabanca ve 5 tüfek, bu silahlara ait 550 mermi ile 3 torna tezgahı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi F.S'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Bir evin deposunda ruhsatsız 5 tabanca ve 5 tüfek ele geçirildi

Bir evin deposunda ruhsatsız 5 tabanca ve 5 tüfek ele geçirildi

Bir evin deposunda ruhsatsız 5 tabanca ve 5 tüfek ele geçirildi

Bir evin deposunda ruhsatsız 5 tabanca ve 5 tüfek ele geçirildi

AA - Son Dakika Haberleri

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