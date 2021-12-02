Tekirdağ'da bir evde etil alkol ve kaçak içki ele geçirildi - Haberler
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Tekirdağ'da bir evde etil alkol ve kaçak içki ele geçirildi

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da bir evde etil alkol ve kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir evde 200 litre etil alkol ile 300 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir evde 200 litre etil alkol ile 300 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir kişinin etil alkolden içki üretip sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler A.Ş.A'ya ait evde yaptığı aramada, 200 litre etil alkol ile 300 litre kaçak içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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