Tekirdağ'da bir evde çok sayıda makaron ve kaçak tütün ele geçirildi
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Tekirdağ'da bir evde çok sayıda makaron ve kaçak tütün ele geçirildi

Tekirdağ'da bir evde çok sayıda makaron ve kaçak tütün ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda filtreli sigara kağıdı (makaron) ve tütün ele geçirdi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda filtreli sigara kağıdı (makaron) ve tütün ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Kapaklı ilçesinde bir kişinin kaçak sigara üretip, sattığı ihbarı üzerine söz konusu eve baskın düzenledi.

Evde 15 bin içi tütün doldurulmuş makaron, 70 bin boş makaron, sigara sarma makinesi, 70 kilogram kıyılmış tütün, 2 kompresör ele geçirildi.

Olayla ilgili Ö.T. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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Tekirdağ'da bir evde çok sayıda makaron ve kaçak tütün ele geçirildi - Haberler
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