4 bin 500 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ'da bir evde yapılan aramada 4 bin 500 sentetik uyuşturucu hap bulundu.

Tekirdağ'da bir evde yapılan aramada 4 bin 500 sentetik uyuşturucu hap bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmayı planlayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Nusratiye Mahallesi'ndeki bir ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada, 4 bin 500 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Adreste bulunamayan M.Ü. ve C.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman