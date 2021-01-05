4 bin 500 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
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4 bin 500 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

05.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:50

Tekirdağ'da bir evde yapılan aramada 4 bin 500 sentetik uyuşturucu hap bulundu.

Tekirdağ'da bir evde yapılan aramada 4 bin 500 sentetik uyuşturucu hap bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmayı planlayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Nusratiye Mahallesi'ndeki bir ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada, 4 bin 500 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Adreste bulunamayan M.Ü. ve C.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

4 bin 500 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
4 bin 500 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
4 bin 500 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
4 bin 500 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
4 bin 500 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
4 bin 500 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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