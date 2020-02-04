Tekirdağ'da bir evde 3 ton kaçak içki ele geçirildi
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Tekirdağ'da bir evde 3 ton kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir evde 3 ton kaçak içki ele geçirildi.

04.02.2020 21:10 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:27
Tekirdağ'da bir evde 3 ton kaçak içki ele geçirildi

'ın ilçesinde bir evde 3 ton kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine, Sağlık Mahallesi'nde A. Ç.'nin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır 3 ton kaçak içki ile 450 litre sahte şarap ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ç.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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