Tekirdağ'da bir evde 3 ton kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir evde 3 ton kaçak içki ele geçirildi.
04.02.2020 21:10 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:27
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir evde 3 ton kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine, Sağlık Mahallesi'nde A. Ç.'nin evine operasyon düzenledi.
Operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır 3 ton kaçak içki ile 450 litre sahte şarap ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.Ç.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA