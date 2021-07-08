Tekirdağ'da bir ayda 154 metreküp müsilaj temizlendi
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Tekirdağ'da bir ayda 154 metreküp müsilaj temizlendi

Tekirdağ'da bir ayda 154 metreküp müsilaj temizlendi
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'ndeki temizlik seferberliği kapsamında Tekirdağ'da bir ayda 154 metreküp müsilaj (deniz salyası) temizlendi.

Marmara Denizi'ndeki temizlik seferberliği kapsamında Tekirdağ'da bir ayda 154 metreküp müsilaj (deniz salyası) temizlendi.

Bu yıl Tekirdağ'da müsilaj ilk olarak şubat ayında etkili oldu. Balıkçılar bu süreçte ağlara takılarak avlanmayı güçleştiren müsilaj nedeniyle bir süre avlanmaya ara verdi.

Daha sonra Karadeniz'de avlanmaya başlayan balıkçılar Tekirdağ'a dönünce, müsilajın etkisini artırması üzerine 15 Nisan'daki av sezonu yasağını beklemeden 20 gün önce paydos etti.

Nisan sonunda Tekirdağ kıyılarında müsilaj nedeniyle su üstünde beyaz tabakalar oluşmaya başladı. Kıyılarda etkisini artıran müsilaj, zaman zaman rüzgarın da etkisiyle dağıldı.

Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı da zaman zaman beyaz tabakayla kaplandı.

8 Haziran'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için kamu kurumları, belediyeler, akademik çevreler ile sivil toplum kuruluşlarınca temizlik seferberliği başlatıldı.

Kentte özellikle Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçesi kıyılarında yoğunlaşan müsilaj, tekne yardımıyla toplanıp, vidanjörlerle çekilerek kentteki arıtma tesislerine götürüldü.

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, müsilajın etkili olduğu bölgelerde belirli aralıklarla bir ay boyunca çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda Tekirdağ'da 154 metreküp müsilaj toplandı.

Öte yandan bir süre önce yüzeyde yoğun olarak görülen müsilajın etkisini yitirdiği gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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