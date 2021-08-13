Tekirdağ'da bir asansör faciası daha: Bakım yaparken asansörün altında kaldı
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Tekirdağ'da bir asansör faciası daha: Bakım yaparken asansörün altında kaldı

Tekirdağ'da bir asansör faciası daha: Bakım yaparken asansörün altında kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Çorlu'da bir asansör firmasında çalışan Emrullah Gültekin (30) adlı işçi bakım yapmak üzere bir apartmanın asansör dairesine girdi. Genç işçi burada çalıştığı sırada bilinmeyen bir nedenden ötürü aniden çalışmaya başlayan asansörün altında kalarak ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan ve sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Emrullah Gültekin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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