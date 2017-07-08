Tekirdağ'da Binlerce Ölü Balık Karaya Vurdu

Tekirdağ'a bağlı Malkara, Şarköy ve Çanakkale Gelibolu ilçelerine uzanan Çokal Barajı'nda binlerce ölü balık karaya vurdu.

Tekirdağ'da Binlerce Ölü Balık Karaya Vurdu

Tekirdağ'a bağlı Malkara, Şarköy ve Çanakkale Gelibolu ilçelerine uzanan Çokal Barajı'nda binlerce ölü balık karaya vurdu.

Kaynak: Dunya.com