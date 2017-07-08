Tekirdağ'da Binlerce Ölü Balık Karaya Vurdu

Tekirdağ'a bağlı Malkara, Şarköy ve Çanakkale Gelibolu ilçelerine uzanan Çokal Barajı'nda binlerce ölü balık karaya vurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump G20'de bir araya geldi
Suriyeli anne ve çocuğunun namazını kıldıran Görmez'in gözyaşları
Suriye'de başlayan hikayesi vahşetle biten Emani, toprağına uğurlandı
Koruma müdürünü çağırıp uyardı: Başka slogan istemiyorum
Flash TV spikeri, birlikte eğlendiği arkadaşını topuğundan vurdu
Anlaşma tamam! Stoch, TFF 1. Lig'e gidiyor
Görenler inanamadı! Türk futbolcu, Bayern'le idmana çıkıyor
Yeni transferi görünce inanamadı: Beni çok şaşırtıyor
Japon'ların gözleri neden çekik biliyor musunuz?
Cansu Taşkın'ın alımlı pozları taklit çıktı!
Gören model sanıyor ama o şu an askerde nöbet tutuyor!
Krallar yiyordu, Hatay'da bulundu! Kilosu tam 2 bin euro
Utangaç erkekler artık evde sperm testi yapabilecek
Meğer yıllarca bu fotoğrafla herkesi kandırmışlar!
Erkeklerden korunmak için burunlarına tıkaç yerleştiriyorlar!