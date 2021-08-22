Son dakika haber! Tekirdağ'da bin polisle huzur uygulaması: 11 ilçenin giriş ve çıkışları mercek altında

Son dakika habere göre Tekirdağ il genelinde bin polis ile huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Tekirdağ il genelinde bin polis ile huzur uygulaması gerçekleştirildi. İki etaplı uygulamada yollar, eğlence mekanları mercek altına alınırken, çok sayıda kişi sorgulandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bin polis ile ilçe merkezi dahil 11 ilçede uygulama gerçekleştirdi. 2 etaplı gerçekleştirilen uygulamada yollar denetim altına alındı. Yol denetimlerinde araçlar ve şahıslar tek tek sorgulandı. Toplamda 7 bin 205 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs ve 17 yoklama kaçağı şahıs yakalandı. Araç kontrollerinde ise bin 519 araç kontrol edildi. Kontrollerde 4 araç trafikten men edildi.

Uygulamanın ikinci etabında ise polis ekipleri mekanları denetlendi. 7 mekana kons çalıştırmaktan işlem yapılırken, 27 mekana çeşitli konulardan idari işlem yapıldı. Ayrıca 2 mekana daha kumar oynatmaktan işlem yapıldı.

Polis ekiplerinin aralıksız devam eden denetimlerinde 9 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet tam otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Son olarak 43 şahsa adli/idari işlem yapılmak üzere soruşturma başlatıldı.

Yol uygulamalarına takılıp karantina şüphesi bulunan Harun Yıldırım ise karantinasının bittiğini düşündüğü için dışarı çıktığını söyledi.

(Halil Dağ/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı