Son dakika haber! Tekirdağ'da bin polisle huzur uygulaması: 11 ilçenin giriş ve çıkışları mercek altında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Tekirdağ'da bin polisle huzur uygulaması: 11 ilçenin giriş ve çıkışları mercek altında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Tekirdağ il genelinde bin polis ile huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Tekirdağ il genelinde bin polis ile huzur uygulaması gerçekleştirildi. İki etaplı uygulamada yollar, eğlence mekanları mercek altına alınırken, çok sayıda kişi sorgulandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bin polis ile ilçe merkezi dahil 11 ilçede uygulama gerçekleştirdi. 2 etaplı gerçekleştirilen uygulamada yollar denetim altına alındı. Yol denetimlerinde araçlar ve şahıslar tek tek sorgulandı. Toplamda 7 bin 205 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs ve 17 yoklama kaçağı şahıs yakalandı. Araç kontrollerinde ise bin 519 araç kontrol edildi. Kontrollerde 4 araç trafikten men edildi.

Uygulamanın ikinci etabında ise polis ekipleri mekanları denetlendi. 7 mekana kons çalıştırmaktan işlem yapılırken, 27 mekana çeşitli konulardan idari işlem yapıldı. Ayrıca 2 mekana daha kumar oynatmaktan işlem yapıldı.

Polis ekiplerinin aralıksız devam eden denetimlerinde 9 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet tam otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Son olarak 43 şahsa adli/idari işlem yapılmak üzere soruşturma başlatıldı.

Yol uygulamalarına takılıp karantina şüphesi bulunan Harun Yıldırım ise karantinasının bittiğini düşündüğü için dışarı çıktığını söyledi.

(Halil Dağ/İHA)

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Son dakika haber! Tekirdağ'da bin polisle huzur uygulaması: 11 ilçenin giriş ve çıkışları mercek altında
Son dakika haber! Tekirdağ'da bin polisle huzur uygulaması: 11 ilçenin giriş ve çıkışları mercek altında
Son dakika haber! Tekirdağ'da bin polisle huzur uygulaması: 11 ilçenin giriş ve çıkışları mercek altında
Son dakika haber! Tekirdağ'da bin polisle huzur uygulaması: 11 ilçenin giriş ve çıkışları mercek altında
Son dakika haber! Tekirdağ'da bin polisle huzur uygulaması: 11 ilçenin giriş ve çıkışları mercek altında
Son dakika haber! Tekirdağ'da bin polisle huzur uygulaması: 11 ilçenin giriş ve çıkışları mercek altında
Son dakika haber! Tekirdağ'da bin polisle huzur uygulaması: 11 ilçenin giriş ve çıkışları mercek altında
Son dakika haber! Tekirdağ'da bin polisle huzur uygulaması: 11 ilçenin giriş ve çıkışları mercek altında
Son dakika haber! Tekirdağ'da bin polisle huzur uygulaması: 11 ilçenin giriş ve çıkışları mercek altında
Son dakika haber! Tekirdağ'da bin polisle huzur uygulaması: 11 ilçenin giriş ve çıkışları mercek altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

4 aylık esaret! Yeni evli genç kadın resmen kabusu yaşadı
4 aylık esaret! Yeni evli genç kadın resmen kabusu yaşadı
Son dakika haber | Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika haber | Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika haberleri! KASTAMONU - Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika haberleri! KASTAMONU - Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin İrem Derici Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Davut Güloğlu
Spor Muslera Erol Bulut Sergen Yalçın Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber! Tekirdağ'da bin polisle huzur uygulaması: 11 ilçenin giriş ve çıkışları mercek altında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 21:57:10. #1.16#

title