TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da bin adet yaban ördeği suya bırakıldı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Hayraboolu ilçesinde bin adet yaban ördek gölete salındı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde doğanın korunması ve kollanması yaban hayatı popülasyonun artırılması amacıyla 5 yıldır gölete yaban ördeği salınmaya devam ediliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ Şube Müdürlüğü ile Trakya Avcılık, Atıcılık ve Yaban Hayatı Koruma Federasyonu tarafından düzenlenen tören ile Hayrabolu Göletine bin adet yaban ördeği salındı.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Gökay İnal yaptığı konuşmada, "Bir kaç senedir böyle bir hassasiyet devam ediyor. Bakanlığımızın da bu konuda böyle bir girişimleri var. İstenildiği gibi hızlı sonuç alınamıyor ama gerekli kazanımlar elde edildi. Trakya bölgemizde bu hassasiyet daha yüksek kazanımlar sağlayacak. Bizim gözümüzde avcılık katleden değil. Doğayı ve yaban havyaları koruyup kollayan katletmeden spor amaçlı kurallara uyan avcılarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Trakya Avcılık Atıcılık ve Yaban Hayatı Koruma Başkanı Çetin Karakoç, Hayrabolu göletinde düzenlenen törende, 5 yıldır doğaya ördek salımı yaptıklarını ifade ederek, "Projemiz çiftçilik gibidir. ilk önce ekeceğiz, koruyacağız. Sonra hasat yapacağız. Herkese bu şekilde bildirmek istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.