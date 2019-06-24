Tekirdağ'da bin 37 kök Hint keneviri ele geçirildi
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bin 37 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bin 37 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ballıhoca ve Yeşilsırt mahallelerinde bazı tarlalarda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler önceden belirlenen adreslere düzenlenen iki ayrı operasyonda tarlalarda bin 37 kök Hint keneviri tespit etti.
Jandarma ekiplerince sökülen bin 37 kök Hint keneviri, yakılarak imha edildi.
Operasyonda M.A. ve B.T. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin
Nihal Olçok'tan AK Parti mesajı: Sensiz buraya kadar Erol Olçok, koyunun olmadığı yerde keçiye "Evliya Çelebi" derler