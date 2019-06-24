Tekirdağ'da bin 37 kök Hint keneviri ele geçirildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bin 37 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ballıhoca ve Yeşilsırt mahallelerinde bazı tarlalarda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler önceden belirlenen adreslere düzenlenen iki ayrı operasyonda tarlalarda bin 37 kök Hint keneviri tespit etti.

Jandarma ekiplerince sökülen bin 37 kök Hint keneviri, yakılarak imha edildi.

Operasyonda M.A. ve B.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA