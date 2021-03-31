Billboardlarda bazı cümleleri ipucu olarak verilen eserlerin adını bilenlere kitap hediye edilecek
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Billboardlarda bazı cümleleri ipucu olarak verilen eserlerin adını bilenlere kitap hediye edilecek

Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen yarışmada, bazı cümleleri ipucu olarak verilen kitapların adını ve yazarını bilenlere kitap armağan edilecek.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen yarışmada, bazı cümleleri ipucu olarak verilen kitapların adını ve yazarını bilenlere kitap armağan edilecek.

Kapaklı Belediyesince Kütüphaneler Haftası kapsamında gerçekleştirilen yarışma kapsamında, billboardlara bazı kitaplardan cümlelerinin yazılı olduğu duyurular asıldı. Yarışmaya katılanlardan, ipucu doğrultusunda eser ismi ve yazarının bilinmesi istendi.

Vatandaşlar, yürürken önlerine çıkan ipuçlarını değerlendirip ödülü kazanmak için başvurularını yaptı. Kısa sürede doğru cevap verenlere, armağanları teslim edilecek.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuma alışkanlığını artırmak için farklı bir etkinlikle ilçe sakinlerinin karşısına çıktıklarını söyledi.

Yarışmaya katılan İlknur Ayan da eğlenceli ve yararlı bir etkinlik düzenlendiği için belediyeye teşekkür etti.

Umut Bingöl ise bunun çok farklı ve heyecanlı bir yarışma olduğunu ifade ederek, "Pandemi süresinde kitaplarla daha çok vakit geçirmeye başladım. Sokakta yürürken billboardlarda bu tarz bir kampanyayla karşılaşmak dikkatimi çekti. Farkındalık oluşturması açısından bu tarz etkinlikleri önemsiyor, emeği geçenler teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Billboardlarda bazı cümleleri ipucu olarak verilen eserlerin adını bilenlere kitap hediye edilecek
Billboardlarda bazı cümleleri ipucu olarak verilen eserlerin adını bilenlere kitap hediye edilecek
Billboardlarda bazı cümleleri ipucu olarak verilen eserlerin adını bilenlere kitap hediye edilecek
Billboardlarda bazı cümleleri ipucu olarak verilen eserlerin adını bilenlere kitap hediye edilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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