Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı - Haberler
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Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı

AA / Uğur Arslan - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Bıçakların da kullanıldığı kavgada T.K, H.Ş, B.Ş, H.K, H.Ş, Ş.Ç, F.C, Ö.K. ve M.A. hafif yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Şüpheliler hakkında tedavilerinin ardından işlem başlatılacağı öğrenildi.

AA / Uğur Arslan - Son Dakika Haberleri

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